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Понедельник, 03.12.2018
Шведка стала популярной благодаря своей необычной внешности (Фото)
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Шведка стала популярной благодаря своей необычной внешности (Фото)

У многих мужчин с возрастом шевелюра теряет былую густоту. А иногда залысины появляются даже у подростков. Понервничав какое-то время, парни обычно просто перестают обращать на это внимание. Но для девушек диагноз "алопеция" звучит куда более страшно. Шведка Тереза Ханссон из города Мальме лишилась почти всех волос в 14 лет. И, само собой, пребывала в жуткой депрессии.
bigpicture.ru
Фото: Instagram
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Женщины, Модель, Популярность, Снимки, Тереза Ханссон, Лысая девушка, Девушка без волос.
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