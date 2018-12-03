Шведка стала популярной благодаря своей необычной внешности (Фото) У многих мужчин с возрастом шевелюра теряет былую густоту. А иногда залысины появляются даже у подростков. Понервничав какое-то время, парни обычно просто перестают обращать на это внимание. Но для девушек диагноз "алопеция" звучит куда более страшно. Шведка Тереза Ханссон из города Мальме лишилась почти всех волос в 14 лет. И, само собой, пребывала в жуткой депрессии.