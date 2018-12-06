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Невероятно: Линдси Лохан предстала в образе принцесс Disney

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Невероятно: Линдси Лохан предстала в образе принцесс Disney
10:24 Сегодня Телеграф www.rbc.ua

Новости шоу бизнеса: Известная актриса снялась в образах принцесс Disney.

Линдси перевоплотилась в Белоснежку, Спящую Красавицу, Русалочку и Золушку. Стоит отметить, что в эти сказочные образы Лохан привнесла и что-то свое - к примеру, Белоснежка демонстрирует весьма глубокое декольте.

В интервью изданию Paper Лохан, известная своей скандальной репутацией, пожаловалась, что такой образ ей несправедливо создали СМИ.

"Хотела бы я знать, почему меня постоянно обсуждают в прессе. Я могу совершить 99 хороших поступков и один плохой, и именно на нем сфокусируются. Я делаю все, чтобы стать лучшей версией себя, но никто этого не замечает. А ведь я тоже человек, и делаю ошибки", - говорит актриса.

По словам Линдси, сейчас она повзрослела, и порой сама не может поверить в то, что вытворяла 10 лет назад. Также она призналась, что не понаслышке знает, как важно чувствовать себя в безопасности - именно поэтому в сложные моменты своей жизни она сбегала в Дубай, где папарацци вне закона.

Отметим, что актриса часто ассоциируется с разными скандальными историями. Так, в 2017 году она оказалась в центре скандала и была вынуждена переехать в Дубай. Она долго не платила налоги и стала должником США. Ей надо было выплатить 100 710 долларов. В ОАЭ она хотела построить новую жизнь и мечтала создать собственную бизнес-империю.

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