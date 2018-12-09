Скачать
Воскресенье, 09.12.2018
Тильда Суинтон снялась для обложки Vogue Japan
1 / 8

Тильда Суинтон снялась для обложки Vogue Japan

Январский номер японского Vogue вышел с британской актрисой Тильдой Суинтон на обложке. Съемка выполнена в профессиональной манере Питера Линдбрга с учетом любви к минимализму Суинтон. На кадрах в приглушенных тонах британская актриса предстает в классических костюмах из новой коллекции Chanel.
style.nv.ua
Фото: style.nv.ua
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Фотосессия, Актриса, Тильда Суинтон, Журнал, Обложка, Фото, Знаменитость, Vogue Japan.
12:35 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь