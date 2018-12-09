Тильда Суинтон снялась для обложки Vogue Japan Январский номер японского Vogue вышел с британской актрисой Тильдой Суинтон на обложке. Съемка выполнена в профессиональной манере Питера Линдбрга с учетом любви к минимализму Суинтон. На кадрах в приглушенных тонах британская актриса предстает в классических костюмах из новой коллекции Chanel.