Увлекательные снимки молодой Мишель Пфайффер в 1980-1990-х годов (Фото) Мишель Пфайффер - одна из самых популярных актрис 1980-х - 1990-х годов, она получила международное признание и множество наград за свои работы в комедийных и драматических фильмах. Она известна своей универсальностью, благодаря ролям не очень обаятельных персонажей, а также своей сексуальной привлекательностью.