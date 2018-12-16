Дебра Пейджет - яркая звезда экранов старого Голливуда (Фото)

Дебра Пэйджет (Дебрали Гриффин) родилась в 1933 году в Денвере, штат Колорадо. Американская актриса получила свою первую роль в возрасте 8 лет, в 13 лет участвовала в постановке Шекспира "Веселые жены Виндзора" в 1946 году. Пэйджет, пожалуй, наиболее известна своими ролями в эпосе Сесила Б. Демила "Десять заповедей" (1956) и в "Любите меня нежнее" (1956) (дебют Элвиса Пресли), а также в рискованной (на то время) сцене танца змеи в Индийская гробница (1959). Ее последние два фильма: "Рассказы о терроре" (1963) и "Дом с привидениями" (1963).