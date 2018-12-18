Портреты женщин маори со священными татуировками Традиционная маорийская татуировка – маори моукоу – насчитывает многовековую историю и имеет священное значение для коренных новозеландцев. Набивали её с помощью специального инструмента "ухи", который вместе с рисунком оставлял на коже шрамы.