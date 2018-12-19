Первая в истории: женщина, которая продолжает делать шедевры (Фото) Цунеко Сасамото (Tsuneko Sasamoto) – одна из первых женщин-фотожурналисток Японии. Она родилась 1 сентября 1914 года, поэтому также входит в число старейших фотографов страны. Цунеко снимает цветы для проекта под названием "Hana Akari" или "Flower Glow". Эту работу фотограф посвящает друзьям, которых больше нет. Сасамото стала профессиональным фотографом в 25 лет, и привлекла к себе внимание снимками до- и послевоенной Японии. Врождённое любопытство г-жи Сасамото всегда подталкивало её к работе. "Довольно страшно, но любопытно, мне это не нравится, но я хочу увидеть. Чувствую, что должна смотреть на мир, и пусть люди узнают о том, что я вижу через сделанные мной фотографии", – говорит фотограф.