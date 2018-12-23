Скачать
Понедельник, 24.12.2018
Девушка со сросшимися бровями, которая отказывается их выщипывать (Фото)
1 / 20

Девушка со сросшимися бровями, которая отказывается их выщипывать (Фото)

В последние годы брови часто становились центром разнообразных бьюти-трендов. От тонких до густых, от бровей в виде перьев до бровей волнообразной формы — журналы и блоги о красоте всегда указывают нам, что мы должны делать с этими пушистыми штуками на нашем лице. Однако есть одна вещь, которая якобы никогда не должна произойти — брови не должны срастаться, но одна полная решимости девушка доказала, что ей нечего стыдиться. Модные журналы говорят нам, что мы можем делать со своими бровями всё, что угодно, однако есть одна вещь, которая якобы никогда не должна произойти — брови не должны срастаться.
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Красота, Внешность, Модель, Фото, Брови, София Хаджипантели.
23:53 Вс, 23 Декабрь 2018 Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь