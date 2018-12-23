Девушка со сросшимися бровями, которая отказывается их выщипывать (Фото)

В последние годы брови часто становились центром разнообразных бьюти-трендов. От тонких до густых, от бровей в виде перьев до бровей волнообразной формы — журналы и блоги о красоте всегда указывают нам, что мы должны делать с этими пушистыми штуками на нашем лице. Однако есть одна вещь, которая якобы никогда не должна произойти — брови не должны срастаться, но одна полная решимости девушка доказала, что ей нечего стыдиться. Модные журналы говорят нам, что мы можем делать со своими бровями всё, что угодно, однако есть одна вещь, которая якобы никогда не должна произойти — брови не должны срастаться.