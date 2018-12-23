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Воскресенье, 23.12.2018
Художница, как хамелеон: девушка смешивается со своими работами (Фото)
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Художница, как хамелеон: девушка смешивается со своими работами (Фото)

Сесилия Паредес (Cecilia Paredes) — перуанская художница, родившаяся в Лиме, которая сейчас живёт то в своём родном городе, то в Филадельфии, США. Сочетая фотографию, живопись и перфоманс, Сесилия нашла способ физически перемещаться в своё искусство. Ей удается исчезнуть в ее собственных работах. С помощью помощников Сесилия наносит грим на собственное тело, который повторяет рисунок её работ, и создает практически полное слияние. Иногда художница оставляет свои волосы, такими, какие они есть, чтобы зритель мог заметить её присутствие. В своём творчестве перуанка тщательно подбирает каждый элемент, что свидетельствует о желании художницы приблизиться к адаптации человека к окружающей среде.
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Тело, Художница, Картины, Искусство, Фото, Рисунки, Работы, Сесилия Паредес, Cecilia Paredes.
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