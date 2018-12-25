Вечно молодая: 44-летняя тайванка поражает юным лицом (Фото)

44-летняя тайваньская актриса Алиса Чиа доказала миру, что оставаться вечно молодой - вполне реально. Мать троих детей имеет идеальную молодую кожу, на которой не видно ни одной морщинки. Кстати, женщина вышла замуж за мужчину, которому всего 35 лет. И выглядит она гораздо моложе него. Как актрисе удается сохранять вечную молодость? Алиса призналась, что не употребляет алкоголь, не ест на ночь и рано ложится спать. За два часа до сна не пользуется телефоном. Также красавица не ест жирной и острой пищи. Еще одним своим секретом 44 женщина считает питье достаточного количества воды. "Целый год я пью только теплую воду, поэтому, где бы я ни находилася, я ношу с собой флягу, чтобы всегда можно было попить", - признается Алиса. И еще рекомендует не забывать о регулярных физических нагрузках.