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Вечно молодая: 44-летняя тайванка поражает юным лицом (Фото)
44-летняя тайваньская актриса Алиса Чиа доказала миру, что оставаться вечно молодой - вполне реально. Мать троих детей имеет идеальную молодую кожу, на которой не видно ни одной морщинки. Кстати, женщина вышла замуж за мужчину, которому всего 35 лет. И выглядит она гораздо моложе него. Как актрисе удается сохранять вечную молодость? Алиса призналась, что не употребляет алкоголь, не ест на ночь и рано ложится спать. За два часа до сна не пользуется телефоном. Также красавица не ест жирной и острой пищи. Еще одним своим секретом 44 женщина считает питье достаточного количества воды. "Целый год я пью только теплую воду, поэтому, где бы я ни находилася, я ношу с собой флягу, чтобы всегда можно было попить", - признается Алиса. И еще рекомендует не забывать о регулярных физических нагрузках.
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