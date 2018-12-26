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Среда, 26.12.2018
Женщины, которые преобразились благодаря стрижке (Фото)
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Женщины, которые преобразились благодаря стрижке (Фото)

Многие женщины и некоторые мужчины боятся парикмахеров как огня, представляя себе страшные картины того, как они приходят к этим злодеям с ножницами в руках, которые так и жаждут отрезать им волосы по самые уши. На самом деле всё совсем не так и страх перед парикмахерами иррациональный, главное в этом деле — попасть к хорошему мастеру, который прислушается к вашим пожеланиям и поможет выбрать подходящую стрижку. Люди из нашей статьи попали в хорошие руки и в итоге получили отличные стрижки, которые им очень идут.
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Волосы, Внешность, Женщина, Фото, Стрижка.
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