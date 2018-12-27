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Четверг, 27.12.2018
Сильная женщина: как пройти огромное расстояние, если вам 60+ (Фото)
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Сильная женщина: как пройти огромное расстояние, если вам 60+ (Фото)

В одном из национальных парков Огайо есть 10-километровый маршрут для пешеходного туризма, который назван в честь одной удивительной женщины - Гейтвуд. История её впечатляет — для нее 10 километров было явно слишком маленьким маршрутом. Она самостоятельно без снаряжения преодолела 3,5 тысячи километров по горной гряде. А потом еще раз. И в третий раз снова.
kulturologia.ru
Фото: kulturologia.ru
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