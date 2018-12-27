87-летняя гимнастка, которая выглядит безупречно (Фото) Бабулю зовут Иоганна Каас, ей 87 лет, ее рост 1,52 м. Она одиннадцать раз была победительницей немецких чемпионатов для пожилых людей. Во время презентации новой «Книги рекордов Гиннеса» в Лондоне 87-летняя женщина была выбрана самой старой гимнасткой в мире, которая участвовала в соревнованиях. Молодец она, хороший пример молодым.