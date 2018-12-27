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Четверг, 27.12.2018
87-летняя гимнастка, которая выглядит безупречно (Фото)
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87-летняя гимнастка, которая выглядит безупречно (Фото)

Бабулю зовут Иоганна Каас, ей 87 лет, ее рост 1,52 м. Она одиннадцать раз была победительницей немецких чемпионатов для пожилых людей. Во время презентации новой «Книги рекордов Гиннеса» в Лондоне 87-летняя женщина была выбрана самой старой гимнасткой в мире, которая участвовала в соревнованиях. Молодец она, хороший пример молодым.
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Спорт, Фото, Снимки, Гимнастка, 87-летняя гимнастка, Иоганна Каас.
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