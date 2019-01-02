Удивительная 90-летняя модель заслужила награду за свои достижения

Новости шоу бизнеса: Успешной и счастливой женщиной можно быть в любом возрасте.

Возрастная модель Дафни Селф, которая признана самой старшей моделью в мире, и уже отметила свой девяностый юбилей скоро получит награду от королевы Великобритании.

Дафни ведет активную жизнь в соцсетях, у нее есть своя официальная страничка в Instagram, которую помогают вести младшие члены ее семьи. Там она делиться снимками с фотосессий, семейными кадрами, и своими достижениями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daphne Selfe (@daphneselfe) 16 Окт 2018 в 8:50 PDT

Так, недавно, бабушка-модель сделала пост о том, что ее приставили к высшей награде Великобритании — ордену Британской империи, получит она его за помощь пожилым людям реализовываться в модельном бизнесе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daphne Selfe (@daphneselfe) 2 Май 2018 в 6:23 PDT

"Семья Дафни взволнована, чтобы объявить, что Дафни была признана за ее услуги перед женщинами и модой Королевой в Новогоднем Списке почестей 2019", - гласила подпись под фото на ее странице.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daphne Selfe (@daphneselfe) 28 Дек 2018 в 2:53 PST

"Дафни была награждена медалью Британской империи (БЭМ). Она очень рада и весьма ошеломлена тем, что ее так отмечают, и с нетерпением ждет возможности поделиться дальнейшими новостями об этой престижной награде в 2019 году", - поделились радостной новостью родственники модели.

Стоит напомнить, что модельную карьеру женщина начала почти 70 лет назад и не собирается уходить на пенсию. В 2019 году ее ожидает новый виток в моделинге, Дафни уже подписала контракты на съемки с именитыми брендами, а также она продолжит работу в академии, где передает свой богатый опыт ученикам.