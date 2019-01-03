Новый год пережили: Леся Никитюк похвасталась в сети роскошными ногами

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк прославилась своим чувством юмора. Так, еще одной публикацией она забавно порадовала поклонников в сети. Новое фото Леся опубликовала на своей странице в Instagram.
На снимке Никитюк разлеглась на диване в джинсовой юбке, белой футболке и белых босоножках.
"Новый год пережили, ждем Рождество", – написала звезда украинских телеэкранов в подписи.
В течение первых часов публикация набрала более 50 тысяч лайков и множество комментариев.
"Леся, ты такая красивая", "Лесюня, держись", "Где ты так устала", – пишут пользователи в сети.