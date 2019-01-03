Новый год пережили: Леся Никитюк похвасталась в сети роскошными ногами

Новости шоу бизнеса: Украинская телеведущая, прославившаяся своим чувством юмора, порадовала поклонников в сети своим фото.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк прославилась своим чувством юмора. Так, еще одной публикацией она забавно порадовала поклонников в сети. Новое фото Леся опубликовала на своей странице в Instagram.