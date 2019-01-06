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Дорогая красота: знаменитости с самыми дорогими грудными имплантатами в истории (Фото)
Пластическая операция по увеличению груди признана самой востребованной среди женщин, в том числе и знаменитостей. Многих голливудских звезд матушка-природа, прямо сказать, обделила пышным бюстом, поэтому они втайне сделали операции, чтобы получить привлекательные формы. Давайте посмотрим на топ-10 знаменитостей, которые обладают самыми дорогими грудными имплантатами.
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