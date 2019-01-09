Самые красивые женщины Голливуда с научной точки зрения Еще со времен Древней Греции симметрия лица и его максимальное соответствие так называемому "Золотому сечению" ценилось особенно сильно: все портреты, скульптуры и другие произведения искусства, изображающие человека, оценивались именно по этим критериям. Сейчас, как ни странно, кто-то еще продолжает анализировать черты лица селебрити по аналогичному принципу, составляя по данным своих исследований рейтинги самых красивых. Пластический хирург Джулиан ДеСильва, который практикует в одной из лучших клиник Британии, занялся компьютерным анализом лиц известных девушек и женщин Голливуда, чтобы найти самые идеальные из них.