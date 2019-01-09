Леся Никитюк вторую половину отпуска решила провести на Буковеле

Новости шоу бизнеса: Вторую часть отпуска телеведущая решила провести горах, хотя до этого ездила в Дубае.

Украинская телеведущая Леся Никитюк после отдыха в теплом Дубае, решила провести часть отпуска на Западной Украине. Знаменитость отправилась на курорт Буковель, где решила освоить лыжи.

Для Никитюк это новый опыт, о чем она сообщила на странице в Instagram и запостила видео своего первого урока езды на лыжах. "Б -багиня", – коротко прокомментировала ролик ведущая.

"Главное, шоб костюмчик сидел", "Багиня снегопада", "Леся ты самая крутая богиня, люблю тебя. Ты еще научишься кататься, лучше всех", "Леся, попробуйте без палок пока, научитесь ездить плугом вправо, влево, руки на колени в сторону и только через время нужно брать палки", – совеют фолловеры.