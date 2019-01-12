Красотки, доказавшие, что они лучше рыбаки, чем мужчины (Фото)

Любительницы рыбалки не прочь сфотографироваться со своим уловом, а поскольку эти девушки рыбачили в самое жаркое время года, то фотографии получились просто загляденье! С такими девушками наверняка отправился бы на рыбалку даже самый заядлый рыболов, до этого годами наслаждавшийся тишиной и спокойствием во время рыбной ловли.