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Красотки, доказавшие, что они лучше рыбаки, чем мужчины (Фото)
Любительницы рыбалки не прочь сфотографироваться со своим уловом, а поскольку эти девушки рыбачили в самое жаркое время года, то фотографии получились просто загляденье! С такими девушками наверняка отправился бы на рыбалку даже самый заядлый рыболов, до этого годами наслаждавшийся тишиной и спокойствием во время рыбной ловли.
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