"Взрослая? Ребенок?": дочь Оли Поляковой продолжает будоражить сеть

Новости шоу бизнеса: Дочь известной украинской певицы продолжает постить совсем не детские снимки.

13-летняя дочь Оли Поляковой – Мария продолжает будоражить сеть. Сейчас она отдыхает со знаменитой мамой в Таиланде и постит оттуда совсем не детские снимки. На днях Маша разместила несколько фотографий в брендовых купальниках, а теперь опубликовала обольстительное фото в душе. При этом волосы девочки слегка намочила и посмотрела в камеру томным взглядом.

"Взрослая? Ребёнок?" – неоднозначно подписала фотографию Мария.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Взрослая? Ребёнок? Публикация от Maria Polyakova (@mashapolyakova) 12 Янв 2019 в 8:16 PST

Подписчики дочери Оли Поляковой отметили, что Маша – "взрослая", а также написали ей много комплиментов: "Взрослая и очень красивая", "Взрослая, но для мамы и папы всегда будете ребёнком))", "Машуня! Ты очень красивая девушка! Но не старайся повзрослеть, этого времени не вернёшь", "Красивая. Очень похожа на маму".