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"Взрослая? Ребенок?": дочь Оли Поляковой продолжает будоражить сеть

&quot;Взрослая? Ребенок?&quot;: дочь Оли Поляковой продолжает будоражить сеть
20:50 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: www.instagram.com

Новости шоу бизнеса: Дочь известной украинской певицы продолжает постить совсем не детские снимки.

13-летняя дочь Оли Поляковой – Мария продолжает будоражить сеть. Сейчас она отдыхает со знаменитой мамой в Таиланде и постит оттуда совсем не детские снимки. На днях Маша разместила несколько фотографий в брендовых купальниках, а теперь опубликовала обольстительное фото в душе. При этом волосы девочки слегка намочила и посмотрела в камеру томным взглядом.

"Взрослая? Ребёнок?" – неоднозначно подписала фотографию Мария.

 
 
 
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Взрослая? Ребёнок?

Публикация от Maria Polyakova (@mashapolyakova)

Оля Полякова похвасталась дочкой, которая скинула вес

Подписчики дочери Оли Поляковой отметили, что Маша – "взрослая", а также написали ей много комплиментов: "Взрослая и очень красивая", "Взрослая, но для мамы и папы всегда будете ребёнком))", "Машуня! Ты очень красивая девушка! Но не старайся повзрослеть, этого времени не вернёшь", "Красивая. Очень похожа на маму".

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Сеть, Фото, Ольга Полякова, Оля Полякова, Мария Полякова.
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