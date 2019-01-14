Не стесняйтесь своей естественности: девушки, которые не боятся показывать свою седину (Фото)

Большинство людей считает, что седые волосы у женщин — некий признак увядания и приближения старости. Но совсем иначе думает 26-летняя Марта Труслоу Смит, которая уже 2 года не закрашивает свою седину. Она создала инстаграм-аккаунт, в котором женщины без стеснения демонстрируют свои естественные пепельные локоны и рассказывают, как изменилась их жизнь с сединой в волосах.