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Понедельник, 14.01.2019
Не стесняйтесь своей естественности: девушки, которые не боятся показывать свою седину (Фото)
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Не стесняйтесь своей естественности: девушки, которые не боятся показывать свою седину (Фото)

Большинство людей считает, что седые волосы у женщин — некий признак увядания и приближения старости. Но совсем иначе думает 26-летняя Марта Труслоу Смит, которая уже 2 года не закрашивает свою седину. Она создала инстаграм-аккаунт, в котором женщины без стеснения демонстрируют свои естественные пепельные локоны и рассказывают, как изменилась их жизнь с сединой в волосах.
www.adme.ru
Фото: www.adme.ru
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Девушки, Женщины, Мода, Волосы, Седина, Естественность, Седой волос, Бросили вызов.
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