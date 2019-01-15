Скачать
Среда, 16.01.2019
Преимущества солидарной пенсионной системы: пояснения Минсоцполитики
Преимущества солидарной пенсионной системы: пояснения Минсоцполитики
Возросло число арестованных в Москве украинских моряков
Возросло число арестованных в Москве украинских моряков
Фран Соль переходит в киевское Динамо
Фран Соль переходит в киевское Динамо
Народные приметы и обычаи на Крещение Господне 2019
Народные приметы и обычаи на Крещение Господне 2019

Марго Робби резко отреагировала на вопрос о детях и семье

Марго Робби резко отреагировала на вопрос о детях и семье
22:33 Вт, 15 Январь 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: "...Я стану мамой тогда, когда сама посчитаю нужным", ответила Марго Робби журналистам.

Австралийская киноактриса Марго Робби сегодня является одной из самых успешных звезд Голливуда, а также счастливой женой. Однако она призналась, что ее очень раздражают вопросы о том, почему она до сих пор не имеет детей.

Звезда рассказала в интервью изданию Radio Times, что устала от постоянных навязчивых вопросов о личной жизни.

"Меня безумно раздражают принятые у нас социальные нормы: мол, вы замужем, значит, пришло время и о ребенке задуматься. Не нужно ничего никому навязывать. Я стану мамой тогда, когда сама посчитаю нужным", – заявила Марко.

Голливудская актриса вспомнила про свою роль в фильме "Две королевы", в котором рассказывается история о борьбе за престол двух сестер – Марии Стюарт и Елизаветы I. Робби возмущает то давление на женщин, которое было раньше.

"Как может какой-то пожилой мужчина приказывать, когда дело доходит до материнства?",– добавила она.

Марго Робби примерит на себя роль Барби в одноименном фильме

К слову, раньше Марго пригласили принять участие в фотосессии для декабрьского выпуска издания Porter Magazine. В интервью она призналась, что состоя в браке с кинорежиссером Томом Акерли она не задумывается о детях. Так как в ближайшем будущем пока что заводить их с мужем не планирует.

"Конечно, я вижу свое идеальное будущее с детьми. Лет через 30 я хочу сидеть за большим рождественским столом со своими детишками. Но не сейчас. В этом я уверена на все сто процентов",– сказала Робби.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дети, Семья, Актриса, Марго Робби.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Именины (День Ангела) Сергея: поздравления в стихах
02 День Ангела Сергея 2019: значение имени и поздравления
03 Что нужно делать на Крещение 2019: традиции, обычаи и приметы
04 Штормовой ветер, "плюс" и гололед: синоптики предупредили об ухудшении погоды
05 Гороскоп на сегодня, 15 января 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Штормовой ветер, &quot;плюс&quot; и гололед: синоптики предупредили об ухудшении погоды
Штормовой ветер, "плюс" и гололед: погода ухудшается
В Москве арестовали 12 украинских моряков
В Москве арестовали 12 украинских моряков
Украина возобновляет производство легендарного самолета
Украина возобновляет производство легендарного самолета
Украинские исполнители перепели колядку &quot;Добрий вечір&quot; в стиле рэп (Видео)
Украинские исполнители перепели колядку "Добрий вечір" в стиле рэп (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь