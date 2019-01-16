Женщины, которые сказали "Нет" старению (Фото) Эти женщины далеко не молоды, им уже за 60, но язык не повернется назвать их старушками. Посмотрите на них! Дивы, смотришь на которых и не веришь своим глазам. На их примере покажем, как красота с возрастом не только не исчезает, но и раскрывается с новой стороны.