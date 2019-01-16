Низкий рост – не преграда: 10 невысоких актрис, которые добились успеха Высокий рост для голливудской актрисы редко бывает большим достоинством, но и низкий рост не слишком ценится, так как может создавать проблемы для операторов. Однако талантливую женщину ничто не остановит. Какие обитательницы Голливуда больше преуспели в получении ярких ролей, чем в доставании товаров с верхних полок? Сегодня мы вспомнили десять самых низкорослых современных голливудских актрис.