Мэри Поппинс сквозь года: какая она, Леди Совершенство, в разных экранизациях

Новости шоу бизнеса: Мэри Поппинс в разных экранизациях очаровательна, а кому из актрис удалось наиболее убедительно перевоплотиться в образ Леди Совершенство – судить вам.

С тех пор, как в 1934 г. вышла первая книга британской писательницы Памелы Трэверс об идеальной няне, Мэри Поппинс стала одной из самых любимых сказочных героинь детей и взрослых. Несмотря на невероятную популярность этого образа во всем мире, экранизаций этой истории было всего четыре, и последняя из них недавно вышла в прокат.

Первой в мировом кинематографе образ Мэри Поппинс воплотила на экранах актриса Мэри Уикс в американском телеспектакле 1949 г. Всю свою жизнь Мэри Уикс посвятила актерской карьере и так же, как ее героиня и писательница, ее создавшая, никогда не была замужем. В последние годы актриса тяжело болела и скончалась в 1995 г. в возрасте 85 лет. А спустя год ушла из жизни и "мама" Мэри Поппинс Памела Трэверс.

Еще в начале 1940-х гг. об экранизации книги Памелы Трэверс задумался Уолт Дисней – он планировал снять полнометражный музыкальный фильм. Однако писательница не собиралась продавать права на экранизацию своих произведений голливудским сценаристам – не хотела, чтобы ее книги "терзали киношники". Согласия писательницы Уолту Диснею пришлось добиваться 20 лет! В 1961 г. Памела Трэверс на 2 недели приехала в Лос-Анджелес, и он атаковал писательницу. Что только он ни делал – показывал ей эскизы декораций, давал послушать музыку к фильму, согласовывал с ней список выбранных актеров, устраивал экскурсии в Диснейленд, рассказывал ей о своем детстве. И крепость пала! Памела согласилась при условии, что будет активно участвовать в подборе актеров и создании фильма.

Говорят, что решающим фактом стал выбор на главную роль британской актрисы Джули Эндрюс – она обошла на пробах даже звезду Голливуда Бетт Дэйвис, так как писательница была категорически против того, чтобы роль Мэри Поппинс досталась американке. До этого Джули Эндрюс выступала на Бродвее, а ее появление на больших экранах стало триумфальным – она получила за эту работу "Оскар" и "Золотой глобус". Дальнейшая кинокарьера актрисы сложилась очень успешно, но многие зрители продолжали называть ее Мэри Поппинс и считали эту роль самой удачной. Несмотря на то, что этот фильм пользовался большим успехом, писательница все же осталась разочарована киноверсией своей книги.

Конечно, единственной настоящей Мэри Поппинс для отечественного зрителя наверняка навсегда останется Наталья Андрейченко, блистательно перевоплотившаяся в образ идеальной няни в фильме "Мэри Поппинс, до свидания!" в 1983 г. Режиссер утверждал, что на самом деле снял совсем не детскую сказку: "Дети не знают понятия Судьба, а фильм именно о ней. О том, что самое лучшее в нашей жизни случается внезапно. И уходит тоже внезапно, вместе с неуловимым ветром перемен".

Леонид Квинихидзе изначально в главной роли видел Анастасию Вертинскую, но их взгляды на этот образ не сошлись, и ему пришлось искать другую актрису. Музыку к фильму писал Максим Дунаевский. Однажды он пригласил режиссера к себе домой – послушать новые композиции. Там Квинихидзе встретила Наталья Андрейченко, с которой у Дунаевского в то время был роман. Она принялась напевать песни, написанные для фильма. Как оказалось, это была запланированная «акция» – они хотели убедить режиссера, что Андрейченко идеально подходит для роли Мэри Поппинс. Однако Квинихидзе поначалу был категорически против – Андрейченко на тот момент была дамой с пышными формами, настоящей русской красавицей, которую все знали по "Сибириаде", а режиссер искал хрупкую изящную леди, по-английски сдержанную и изысканную. Актриса за несколько недель похудела на 15 кг – и Квинихидзе пришлось уступить! Но вот спеть ей в фильме так и не дали – ее голос оказался недостаточно звонким и мелодичным, и песни Мэри Поппинс исполнила Татьяна Воронина.

Героине Натальи Андрейченко в фильме нужно было не только петь, но и танцевать. Актрисе это было очень нелегко – на съемках она получила травму. Позже она рассказывала: "Я порвала связки левой ноги. Врачи запрещали мне ходить, а не то что танцевать. Каких же неимоверных усилий мне стоило исполнение всевозможных па! Даже сейчас, когда я пересматриваю фильм, мне становится не по себе".

3 января 2019 г. в прокат вышел еще один фильм о сказочной няне – "Мэри Поппинс возвращается". Главную роль в нем исполнила британская актриса Эмили Блант, известная зрителям по фильму "Дьявол носит Prada". По сюжету нового фильма о Мэри Поппинс, после событий, описанных в книге, прошло 25 лет и няня снова встречается со своими повзрослевшими воспитанниками. На съемках актрисе пришлось побороть свой страх высоты – ведь ее героине нужно было "летать", подвешенной к крану на высоте 15 м над землей. Актриса признается: "С участием в этом фильме сбылась моя мечта. Это настоящий подарок для моих детей, что я стану Мэри Поппинс нынешнего поколения… Моя Мэри Поппинс – супергерой. А еще своего рода ангел. Она узнает, что нужно людям и дает это, а они в это время узнают что-то о себе".