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СМИ: Меган Маркл закрыла свой аккаунт в социальной сети Instagram

СМИ: Меган Маркл закрыла свой аккаунт в социальной сети Instagram
18:33 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Свой личный аккаунт, который пользовался популярностью в сети, Маркл удалила после объявления о помолвке с внуком Елизаветы II.

Беременной герцогине Сассекской Меган Маркл, имевшей тайный аккаунт в социальной сети Instagram, пришлось закрыть его для того, чтобы сохранить психологическое здоровье.

Так, для Меган удается не легко жить в новом статусе, ведь королевские правила заставляют ее полностью изолироваться от стиля жизни, которая была до замужества с принцем Гарри. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Свой личный аккаунт, который пользовался популярностью в сети, Маркл удалила после объявления о помолвке с внуком Елизаветы II. Однако впоследствии герцогиня создала фейковую страницу, чтобы следить за жизнью друзей.

Но, как стало известно, бывший актрисе было сложно воспринимать острые и негативные комментарии о себе в социальной сети. Кроме того, она видела даже угрозы в свой адрес.

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"Негативные комментарии очень сильно повлияли на нее – она чувствовала себя одинокой и беззащитной. Из-за угроз, которые сделаны онлайн, герцогиня считает, что находится в опасности, когда появляется на публике без охраны. Она постоянно думает, что на нее могут напасть",– отмечает инсайдер.

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Принц Гарри, Instagram, Королевская семья, Меган Маркл, герцогиня Сассекская.
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