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Понедельник, 04.02.2019
Иранские женщины в традиционных масках (Фото)
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Иранские женщины в традиционных масках (Фото)

Несмотря на то, что многие восточные женщины говорят, что носят свои головные уборы с масками из-за религиозных понятий, эта традиция появилась еще задолго до возникновения ислама. Сельское население в южной части Ирана говорит, что на эту традицию ссылался Коран, однако ее происхождение, похоже, уходит далеко в кочевнический период этого региона, когда и мужчины и женщины носили головные уборы и маски, чтобы защитить лица от солнца и сильных пустынных ветров. Эта традиция сохранилась, и сегодня в сельских частях Ирана, а также в Омане, ОАЭ и Саудовской Аравии все еще можно увидеть подобные маски.
Фото: bigpicture.ru
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