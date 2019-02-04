Иранские женщины в традиционных масках (Фото) Несмотря на то, что многие восточные женщины говорят, что носят свои головные уборы с масками из-за религиозных понятий, эта традиция появилась еще задолго до возникновения ислама. Сельское население в южной части Ирана говорит, что на эту традицию ссылался Коран, однако ее происхождение, похоже, уходит далеко в кочевнический период этого региона, когда и мужчины и женщины носили головные уборы и маски, чтобы защитить лица от солнца и сильных пустынных ветров. Эта традиция сохранилась, и сегодня в сельских частях Ирана, а также в Омане, ОАЭ и Саудовской Аравии все еще можно увидеть подобные маски.