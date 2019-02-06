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Среда, 06.02.2019
История целеустремленной 17-летней девушки, которая готовится стать космонавтом (Фото)
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История целеустремленной 17-летней девушки, которая готовится стать космонавтом (Фото)

Алисса Карсон - 17-летняя девочка из Батон-Руж, города в Луизиане, которую НАСА готовит стать космонавтом. Ее мечта - быть первым человеком на Марсе, и она нацелена на первую миссию 2033 года. И у девушки наверняка есть все, что ей нужно, чтобы добраться туда. Являясь первым человеком, который завершил программу Passport NASA, посетив все 14 Центров NASA, Алисса также является самым молодым человеком, который прошел Академию Advanced Possum Academy, что официально сделало ее сертифицированной для выхода в космос и дало звание стажера-астронавта. Помимо обучения на космонавта, она также изучает все ее школьные предметы на четырех языках (английском, китайском, французском и испанском). Алисса прекрасно понимает, что она не может выйти замуж и создать семью, но не собирается сворачивать с пути.
fullpicture.ru
Фото: fullpicture.ru
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НАСА, Космос, Марс, Космонавт, 17-летняя девушка, Алисса Карсон.
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