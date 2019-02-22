Известные женщины, которые с годами стали только лучше (Фото)

Каждая женщина очень рано начинает думать о старости, а после 30 мысли об этом нас вообще не покидают. Мы с ужасом представляем, как через десяток-два лет мы будем выглядеть. Ведь возраст приносит за собой и морщины, и обвисание кожи… Но на самом деле, возраст делает нас только лучше и прекраснее. Главное – всегда ухаживать за собой, заниматься спортом, не есть вредную еду, не курить и не злоупотреблять алкогольными напитками. Эти простые правила обеспечат вам красоту даже через 10-20 лет. И чтобы вам это доказать, предлагаем посмотреть на этих 16 известных женщин. Согласитесь, с возрастом они стали только роскошнее. Так что не бойтесь становиться старше. Вы в любом возрасте - прекрасны.