Красота без пластики: известные красавицы ХХ века (Фото) В XX веке и индустрия красоты, и пластическая хирургия только зарождались. Но таким звездам, как Мэрилин Монро, Марлен Дитрих, Одри Хепберн всегда удавалось выглядеть блестяще. Какие же уловки они использовали, чтобы подчеркивать свою красоту, данную природой?