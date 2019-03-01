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Пятница, 01.03.2019
Белорусская модель Марина Линчук в объективе Фила Пойнтера (Фото)
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Белорусская модель Марина Линчук в объективе Фила Пойнтера (Фото)

Работы британского фотографа Фила Пойнтера – это особая визуальная энергетика, не лишенная иронии. Фотограф умеет найти идеальное сочетание изменчивых трендов с классической эстетикой. Каждая его работа - антитеза, сжатая до предела. Эксцентричный образ Пенелопы, облаченной в современные откровенные одежды, - не исключение. Итак, фотосессия "Одиссей". В объективе Фила Пойнтера: Пенелопа, ожидающая мужа. Греческий остров Итака. И архетипический фон мифов Древней Греции в талантливой интерпретации британского фотографа. Модель - Марина Линчук.
cameralabs.org
Фото: cameralabs.org
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