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Белорусская модель Марина Линчук в объективе Фила Пойнтера (Фото)
Работы британского фотографа Фила Пойнтера – это особая визуальная энергетика, не лишенная иронии. Фотограф умеет найти идеальное сочетание изменчивых трендов с классической эстетикой. Каждая его работа - антитеза, сжатая до предела. Эксцентричный образ Пенелопы, облаченной в современные откровенные одежды, - не исключение. Итак, фотосессия "Одиссей". В объективе Фила Пойнтера: Пенелопа, ожидающая мужа. Греческий остров Итака. И архетипический фон мифов Древней Греции в талантливой интерпретации британского фотографа. Модель - Марина Линчук.
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