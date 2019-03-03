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Воскресенье, 03.03.2019
Аристократки из народа: 10 простых девушек, которые стали принцессами
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Аристократки из народа: 10 простых девушек, которые стали принцессами

Кажется, это только в сказке прекрасный принц может воспылать чувствами к Золушке и сделать её принцессой. Однако представители монарших семей всё чаще перестают обращать внимание на происхождение и отсутствие титула у своей избранницы. Они успешно создают семьи с обычными девушками, которые после бракосочетания становятся настоящими принцессами, а иногда и королевами. При этом сами принцы чувствуют себя счастливыми.
interesnosti.com
Фото: interesnosti.com
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