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Аристократки из народа: 10 простых девушек, которые стали принцессами
Кажется, это только в сказке прекрасный принц может воспылать чувствами к Золушке и сделать её принцессой. Однако представители монарших семей всё чаще перестают обращать внимание на происхождение и отсутствие титула у своей избранницы. Они успешно создают семьи с обычными девушками, которые после бракосочетания становятся настоящими принцессами, а иногда и королевами. При этом сами принцы чувствуют себя счастливыми.
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