Тина Кароль поделилась фото в невероятно нежном образе от украинских дизайнеров

Новости шоу бизнеса: Знаменитая украинская певица Тина Кароль, которая недавно показала фото в откровенном наряде, порадовала фанатов весенним образом от украинских дизайнеров.

Певица опубликовала в Instagram фото, где позирует в легком весеннем топе пудрового оттенка на тонких бретельках от молодого украинского бренда женской одежды FLOW THE LABEL и юбке от FROLOV.

Переглянути цей допис в Instagram #tinakarol #тинакароль Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol) 4 Бер 2019 р. о 12:01 PST

Нежный образ звезда дополнила деликатным украшением в виде цепочки из желтого металла с миниатюрным сердечком. Кроме того, Тина Кароль использовала свой фирменный знак - ярко-красную помаду. Прическу Тина сделала достаточно простую, сделав локоны.

Переглянути цей допис в Instagram #details #tinakarol #тинакароль Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol) 2 Бер 2019 р. о 8:23 PST

Кроме женственного наряда, подписчиков очаровала улыбка певицы. Фанаты Тины Кароль не скупились на комплименты под опубликованным фото.