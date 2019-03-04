Тина Кароль поделилась фото в невероятно нежном образе от украинских дизайнеров

Певица опубликовала в Instagram фото, где позирует в легком весеннем топе пудрового оттенка на тонких бретельках от молодого украинского бренда женской одежды FLOW THE LABEL и юбке от FROLOV.
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Нежный образ звезда дополнила деликатным украшением в виде цепочки из желтого металла с миниатюрным сердечком. Кроме того, Тина Кароль использовала свой фирменный знак - ярко-красную помаду. Прическу Тина сделала достаточно простую, сделав локоны.
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Кроме женственного наряда, подписчиков очаровала улыбка певицы. Фанаты Тины Кароль не скупились на комплименты под опубликованным фото.