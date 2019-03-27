Девушка-инопланетянка покоряет Instagram (Фото)

Милена Расалия имеет неземную красоту из-за своего стройного тела, пухлых губ, острого носа и раскосых глаз. Она выглядит «инопланетно», и часто выкладывает фото в Инстраграм, где экспериментирует с образами.