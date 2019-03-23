Цифры не главное: девушки изменились, не потеряв ни одного килограмма (Фото)

Эти фотографии - живое доказательство того, что отметка на весах - это просто ничего не значащие цифры. Куда важнее состав тела, соотношение жира и мышц, которые намного тяжелее других тканей. А еще важно правильно питаться, регулярно заниматься спортом, высыпаться и радоваться жизни. Ну и конечно, искренне себя любить.