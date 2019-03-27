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Среда, 27.03.2019
Сила макияжа: снимки невест до и после визита к визажисту (Фото)
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Сила макияжа: снимки невест до и после визита к визажисту (Фото)

Свадьба — важное событие в жизни каждой влюбленной пары. Многие идут к этому знаменательному событию годами, планируя торжество и продумывая все до мельчайших деталей. Чтобы быть в центре внимания и блистать как звезда невесты обычно очень тщательно продумывают свой образ и заранее ищут визажиста, который сделал бы им свадебный макияж. Мы хотим поделиться с вами сравнительными фотографиями невест до и после макияжа, глядя на которые в очередной раз убеждаешься в огромной силе макияжа!
Фото: formulakrasoty.com
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Женщины, Свадьба, Макияж, Мейкап.
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