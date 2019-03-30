Девушки, которые превратились в сказочных персонажей в объективе Маргариты Каревой (Фото)

Маргарита Карева - российский фотограф, специализирующийся на съемках в стиле фэнтези. На ее снимках изображены женщины в образе сказочных принцесс, ведьм и других фантастических персонажей. Маргарита добавляет в свои фото сюрреалистические элементы, чтобы ее работы поистине выделялись на фоне того обилия материалов, которые каждый день появляются в сети. Для этого она сочетает обработку в Photoshop с использованием настоящих декораций и разнообразного реквизита во время съемок. Источником вдохновения для фотосессий Маргариты являются, естественно, книги в стиле фэнтези.