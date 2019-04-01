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Понедельник, 01.04.2019
Самая известная женщина античности: ярчайшие образы Клеопатры на экране (Фото)
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Самая известная женщина античности: ярчайшие образы Клеопатры на экране (Фото)

Клеопатра, пожалуй, самая известная женщина античности, прославившаяся в основном благодаря драматической истории любви к римскому полководцу Марку Антонию. Эта история вдохновила многих современных творцов на создание литературных произведений и кинофильмов. Клеопатре посвящено множество фильмов. Сегодня мы выбрали лучшие образы Клеопатры, воплощенные на экране. Первый черно-белый немой фильм "Клеопатра" был снят еще в 1899 году режиссером Жоржем Мельесом. За ним последовало еще два. Ну а мы начнем свой рассказ с 1934 года.
Фото: bigpicture.ru
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