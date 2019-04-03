Выборы Президента 2019
Скачать
Среда, 03.04.2019
Главное быть собой: Как на самом деле выглядят женщины в купальниках известного бренда (Фото)
1 / 8

Главное быть собой: Как на самом деле выглядят женщины в купальниках известного бренда (Фото)

Реклама белья и купальников марки Victoria’s Secret известна всему мира. Лучшие модели мира рекламируют продукцию этой марки. Но вот среди покупателей далеко не все имеют такие же параметры, как например намибийская модель Бехати Принслу и другие. Вот вам фотосессия обычных девушек в купальниках известных марок. Каждая из девушек попыталась повторить позу модели из оригинальной рекламы.
fototelegraf.ru
Фото: fototelegraf.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Victoria’s Secret, Быть собой, Любить себя, Обычные женщины в купальниках.
12:40 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь