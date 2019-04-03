Главное быть собой: Как на самом деле выглядят женщины в купальниках известного бренда (Фото)

Реклама белья и купальников марки Victoria’s Secret известна всему мира. Лучшие модели мира рекламируют продукцию этой марки. Но вот среди покупателей далеко не все имеют такие же параметры, как например намибийская модель Бехати Принслу и другие. Вот вам фотосессия обычных девушек в купальниках известных марок. Каждая из девушек попыталась повторить позу модели из оригинальной рекламы.