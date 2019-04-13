Ловелас: 15 красоток, с которыми встречался Леонардо Ди Каприо Леонардо Ди Каприо настоящий дамский угодник- чарующий, интересный и немного таинственный. Он- мечта любой девушки. В свободное время Лео любит тусоваться на яхтах, играть в баскетбол и, конечно же, общаться с невероятными красотками. Лео может быть далеко не в форме, делать все что угодно и все равно привлекать своим волшебным магнетизмом роскошных женщин. Таких, как в этом списке.