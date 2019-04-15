Откровенные снимки знаменитых женщин ХХ века (Фото)

Предлагаем вам отвлечься от своих дел, чтобы посмотреть на подборку откровенных и архивных снимков настоящих секс-символов всех времен. Клаудиа Шиффер в 1989 году, Анжелина Джоли в 90-е годы, Шэрон Стоун до съемок в "Основном инстинкте" и много других фотографий знаменитостей, на которые вам будет интересно посмотреть.