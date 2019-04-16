Неизвестная Уитни Хьюстон: Легандарная певица в молодые годы (Фото)

Она была самой яркой звездой американской эстрады на протяжении нескольких десятков лет. Шоколадная красавица с белоснежной улыбкой и потрясающим сильным голосом покорила сердца миллионов поклонников во всем мире.