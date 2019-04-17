|
|
Яркие девушки, которые не боятся ломать стереотипы красоты
Каждый период времени определяет свой стандарт красоты. В моде были спортивные девушки, полные, худые и очень худые, но всех женщин нельзя подогнать под определенный стандарт, так как каждая из представительниц прекрасного пола обладает своей неповторимой индивидуальностью, а значит и красотой. В последние годы на модный подиум стали выдвигаться девушки с нестандартной индивидуальной внешностью. Это помогает обычным девушкам чувствовать себя красивыми и свободными от всяких норм. Пример таких ярких девушек, сломавших стереотипы красоты.
Ювентус - Аякс: лучшие моменты матча (Фото)
Барселона - Манчестер Юнайтед: лучшие моменты матча (Фото)
Названы свойства грибов, предотвращающие слабоумие
Путешествие в Таллин: Места, которые советуют посмотреть жители столицы Эстонии
Остроумные рекламные принты, мимо которых вы точно не пройдете (Фото)
Веселое настроение гарантировано: прикольные картинки
Рестораны, считающие, что тарелка для слабаков: Когда подача превосходит само блюдо
Не строй как все: Причудливая архитектура бельгийских домов (Фото)
Невообразимая красота планеты с большой высоты (Фото)
"Анонсированное" кино: Фильмы, которые мир так и не увидит на большом экране
Худеем правильно: Советы о том, как не сорваться с диеты
Юморные стишки о сложностях обыденности жизни
"Чего уставился, я водичка": доказательства того, что котики - это жидкость
3D-техника: варианты невероятно реалистичных татуировок (Фото)
В цвете: редкие раскрашенные снимки Чарли Чаплина 1910-1930-х годов (Фото)
Кругом обман: фото, которые показывают, что их обрезка коренным образом меняет дело
Уморительные комиксы развеселят любого
Семейные долгожители: Знаменитости, любовь которых преодолела время
Смешные снимки, сделанные за секунду до катастрофы
Разные, но очень взаимосвязанные вещи в мире
Устали: Маленькие щенки мило уснули
Модные рекомендации по выбору платья, зависимо от типа фигуры
Неприятности случаются: Курьезные картинки для отличного настроения
Духовное наследие: старинные соборы, ставшие за последние 20 лет жертвами пожаров
Апсайклинг: Как продлить жизнь старым вещам (Фото)