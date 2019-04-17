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Среда, 17.04.2019
Яркие девушки, которые не боятся ломать стереотипы красоты
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Яркие девушки, которые не боятся ломать стереотипы красоты

Каждый период времени определяет свой стандарт красоты. В моде были спортивные девушки, полные, худые и очень худые, но всех женщин нельзя подогнать под определенный стандарт, так как каждая из представительниц прекрасного пола обладает своей неповторимой индивидуальностью, а значит и красотой. В последние годы на модный подиум стали выдвигаться девушки с нестандартной индивидуальной внешностью. Это помогает обычным девушкам чувствовать себя красивыми и свободными от всяких норм. Пример таких ярких девушек, сломавших стереотипы красоты.
most-beauty.ru
Фото: instagram
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