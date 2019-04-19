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Пятница, 19.04.2019
Бизнес-вумен эпохи Ренессанса: Пристижные профессии для знатных дам
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Бизнес-вумен эпохи Ренессанса: Пристижные профессии для знатных дам

Почти все женщины в прошлом работали. В эпоху Возрождения простолюдинки добывали деньги на жизнь, работая прачками, кухарками, посудомойками, акушерками, няньками, горничными, торговками, швеями и подавальщицами. Но такой труд был не для знатных дам. Они делали карьеру другого рода - благо, могли себе позволить.
kulturologia.ru
Фото: kulturologia.ru
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10:27 Сегодня Телеграф
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