Красивые ангелы от Victoria's Secret (Фото) В Нью-Йорке, в художественной галерее Piers 92/94, состоялся очередной показ Victoria's Secret Fashion Show. На подиум вышли самые прекрасные и сексуальные "ангелы", продемонстрировав нижнее бельё всемирно известного бренда Victoria's Secret под выступление Биби Рексы, Риты Оры, британской группы The Struts, Шона Мендеса и Холзи. Можно долго описывать моделей и фееричность шоу, но, как говорится, лучше один раз увидеть!