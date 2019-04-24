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Среда, 24.04.2019
Красивые ангелы от Victoria's Secret (Фото)
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Красивые ангелы от Victoria's Secret (Фото)

В Нью-Йорке, в художественной галерее Piers 92/94, состоялся очередной показ Victoria's Secret Fashion Show. На подиум вышли самые прекрасные и сексуальные "ангелы", продемонстрировав нижнее бельё всемирно известного бренда Victoria's Secret под выступление Биби Рексы, Риты Оры, британской группы The Struts, Шона Мендеса и Холзи. Можно долго описывать моделей и фееричность шоу, но, как говорится, лучше один раз увидеть!
bugaga.ru
фото: bugaga.ru
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