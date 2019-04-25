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Четверг, 25.04.2019
Неподражаемая Шэрон Стоун: редкие снимки 80-тых годов (Фото)
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Неподражаемая Шэрон Стоун: редкие снимки 80-тых годов (Фото)

Талантливая актриса и шикарная женщина Шэрон Стоун выглядела безупречно всегда. Но на фотографиях, сделанных в начале 1980-х годов в Калифорнии Питером Дюком, молодая красотка выглядит особенно сногсшибательно. Свободная, яркая и харизматичная, она была в то время одной из самых потрясающих американских моделей. Роскошная красотка со свободолюбивым характером сводила с ума многих мужчин, да и до сих пор остается символом сексуальности и харизмы. Редкие портреты, сделанные в начале ее звездной карьеры, демонстрируют врожденную грациозность и утонченность шикарной блондинки. Талант и красота — лучшее сочетание в женщине, и Шэрон повезло получить эту комбинацию в подарок от судьбы.
Фото: bigpicture.ru
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Женщины, Шэрон Стоун, Актриса, Фото, Снимки, 80-тые.
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