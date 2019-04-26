"Мадонна Нью-Йорк 83": Архивные снимки американской певицы в объективе Ричарда Кормана За год до того, как Мадонна впервые появилась на телевидении и уверенно заявила ведущему American Bandstand Дику Кларку, что собирается "править миром", о ее намерениях уже знал фотограф Ричард Корман. За месяц до выхода дебютного альбома Мадонны Корман сделал несколько снимков будущей суперзвезды, а в 2013 году выпустил с ними книгу "Мадонна Нью-Йорк 83".