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Пятница, 26.04.2019
"Мадонна Нью-Йорк 83": Архивные снимки американской певицы в объективе Ричарда Кормана
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"Мадонна Нью-Йорк 83": Архивные снимки американской певицы в объективе Ричарда Кормана

За год до того, как Мадонна впервые появилась на телевидении и уверенно заявила ведущему American Bandstand Дику Кларку, что собирается "править миром", о ее намерениях уже знал фотограф Ричард Корман. За месяц до выхода дебютного альбома Мадонны Корман сделал несколько снимков будущей суперзвезды, а в 2013 году выпустил с ними книгу "Мадонна Нью-Йорк 83".
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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