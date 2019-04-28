Редкие снимки неподражаемой Мэрилин Монро на тренировке в 1953 году (Фото)

На то, как красивые девушки занимаются спортом, можно смотреть бесконечно. В 1953 году венгерско-румынский фотограф Андре де Динес (Andre de Dienes) работал с неповторимой Мэрилин Монро в отеле "Bel Air", где сделал серию замечательных снимков роковой красотки во время занятий гимнастикой.