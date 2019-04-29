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Понедельник, 29.04.2019
Возраст добавляет шарма: голливудские красотки, которые отказались от пластики (Фото)
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Возраст добавляет шарма: голливудские красотки, которые отказались от пластики (Фото)

Многие женщины боятся старости и того, как они будут выглядеть в преклонном возрасте. Поэтому они обращаются за помощью к врачам и к пластическим операциям. Однако не все такие трусихи. Некоторые голливудские красотки, наоборот, годятся своей внешностью и своим возрастом - и они выглядят красивее всех остальных.
wuzzup.ru
Фото: wuzzup.ru
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