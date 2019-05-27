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По-прежнему красивые: Женщины, которые не скрывают своей любви к бодимодингу (Фото)
Модификации тела — бодмод — включают множество вариаций: от пирсинга и тату до имплантатов и инъекций. Фотограф Роджер Кисби представляет серию снимков, женщины на которых гордятся своими потрясающими вариантами бодмода. Кисби просто прогуливался по Лас-Вегасу, когда вдруг наткнулся на мероприятие, организованное Ассоциацией профессиональных пирсеров, — конференцию мастеров и экспозицию работ. Хотя у самого Кисби нет ни татуировок, ни пирсинга, он не смог удержаться от того, чтобы запечатлеть красоту в различных обличьях. По словам Кисби, он подходил к участникам съезда и спрашивал, можно ли их сфотографировать. «Люди относились к этому дружелюбно и открыто», — говорит он. Многие из них оказались работниками области модификации тела — например, тату- или пирсинг-салонов.
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