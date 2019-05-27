Скачать
Понедельник, 27.05.2019
По-прежнему красивые: Женщины, которые не скрывают своей любви к бодимодингу (Фото)
1 / 17

По-прежнему красивые: Женщины, которые не скрывают своей любви к бодимодингу (Фото)

Модификации тела — бодмод — включают множество вариаций: от пирсинга и тату до имплантатов и инъекций. Фотограф Роджер Кисби представляет серию снимков, женщины на которых гордятся своими потрясающими вариантами бодмода. Кисби просто прогуливался по Лас-Вегасу, когда вдруг наткнулся на мероприятие, организованное Ассоциацией профессиональных пирсеров, — конференцию мастеров и экспозицию работ. Хотя у самого Кисби нет ни татуировок, ни пирсинга, он не смог удержаться от того, чтобы запечатлеть красоту в различных обличьях. По словам Кисби, он подходил к участникам съезда и спрашивал, можно ли их сфотографировать. «Люди относились к этому дружелюбно и открыто», — говорит он. Многие из них оказались работниками области модификации тела — например, тату- или пирсинг-салонов.
mainfun.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Пирсинг, Татуировки, Субкультуры, Бодимодинг, Роджер Кисби.
03:13 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь